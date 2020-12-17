Згідно з соціологічним дослідженням Центру Разумкова, НАБУ і САП не довіряє 70% українців. При цьому повністю довіряє менше 2% опитаних респондентів, що менше статистичної похибки.

70% опитаних респондентів не довіряють Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це йдеться в опублікованих результатах соціологічного дослідження, що проводилось Центром Разумкова у рамках дослідницького проекту «Україна-2020–2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики».

За його результатами, 70% українців не довіряють НАБУ і САП. З них НАБУ повністю не довіряють 36,6% опитаних, скоріше не довіряють 33,4%, а повністю довіряють лише 1,6%. В свою чергу САП повністю не довіряють 37% опитаних, скоріше не довіряють 33%, а повністю довіряють лише 1,5% опитаних респондентів.

Соціологічне дослідження виконувалося у рамках дослідницького проекту Центру Разумкова «Україна-2020–2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики». Дослідження проводилось методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Нагадаємо, що при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік цього року 700 працівників НАБУ повернули тільки 75,5 млн відшкодованих збитків грн до державного бюджету. При цьому зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх працівників правоохоронних органів України. В середньому на утримання одного співробітника НАБУ держава витрачає 1,32 млн грн на рік.

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Автор: УНІАН