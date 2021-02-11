Про нововведення розповів глава відомства Ігор Клименко.

Діяльність Національної поліції України буде організована за новою моделлю.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, про нововведення розповів глава відомства Ігор Клименко під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ

"У нас з'явилося 132 районні підрозділи поліції – управління та відділи. Щоб максимально охопити населення поліцейським захистом, в їх складі ми створили відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності", – пояснив Клименко.

За його словами, відділення поліції поділять на два типи: одні матимуть в штаті слідчі підрозділи і карний розшук, а в інших залишиться тільки дізнання і превентивні служби. Це пояснюється тим, що злочини невеликої тяжкості тепер є кримінальними проступками, які можуть розслідувати поліцейські офіцери громади, дільничні та працівники ювенальної превенції. Тому не всі невеликі підрозділи потребують своєї структури в кримінальній поліції і слідстві, тому що населення на тій території обслуговування в принципі небагато і криміногенна ситуація спокійна, пише Оглядач.

Сектори поліцейської діяльності - це невеликі підрозділи поліції, де працюватиме тільки превенція - є групи реагування, які оперативно виїжджають на виклики по 102, а також дільничні офіцери поліції, які безпосередньо працюють з населення

Одна з основних ідей зміни моделі управління - це створення на базі кожного району єдиного простору безпеки. Якщо раніше всі територіальні підрозділи були окремими структурними одиницями і виконували завдання виключно на певних окремих територіях управлінь, відділів або відділень, то тепер основним залишився районний підрозділ, а всі інші структурні одиниці – в його підпорядкуванні.

У розпорядженні керівника районного підрозділу - всі наряди поліції та групи реагування на території району, і він самостійно може визначати їх дислокації залежно від оперативної необхідності.

Водночас скорочення кількості територіальних підрозділів поліції та особового складу не буде. Натомість скорочено 1000 керівників, а їхні посади передали до служб, які найчастіше спілкуються з людьми.

Наразі в державі Створено 26 обласних головних управлінь Нацполіції, 646 територіальних підрозділів та 500 поліцейських станцій.

"Змінивши підхід до організації діяльності поліції, ми скорегували поліцейську присутність там, де його практично не було. Водночас посилили кримінальний блок і слідство там, де фіксували перевантаження. Тому нова модель роботи поліції введена, щоб в будь-якому населеному пункті країни люди могли отримати однаково якісний поліцейський сервіс і відчували себе в безпеці", - підсумував Клименко.

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Автор: УНІАН