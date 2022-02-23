Кличко розповів особливості надзвичайного стану на території столиці, що запроваджується з 00.00 24 лютого і діятиме протягом 30 днів.

Сьогодні, 23 лютого, мер Києва Віталій Кличко провів терміновий брифінг щодо особливостей запровадження надзвичайного стану на території столиці. Він озвучив повний перелік обмежень.

Онлайн-трансляція брифінгу доступна на Youtube-каналі столичного мера.

"Комендантська година в столиці не встановлюється. Але пересуваючись містом кожному з вас потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу", - зазначив мер.

За його інформацією, у місті будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфрастукрури, посилять охорону й обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.

"Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 07.00 ранку до 23.00 години", - зазначив Кличко.

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти. Буде посилено кібербезпеку офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ та організацій.

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" ім. Сікорського.

За словами міського голови, патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона.

Він додав, що особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків.

Мер звернувся до киян, закликавши, поводитись спокійно.

"Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації, в умовах загрози ми повинні бути пильними і згуртованими, дотримуватись законності і порядку. Ми повинні підготуватись у будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Всі разом", - підкреслив Кличко.

Які обмеження чекають на Київ під час дії режиму надзвичайного стану: повний список

Комендантської години в столиці не буде, але не забувайте носити із собою документ, що посвідчує особу

Під охорону буде взято всі об'єкти критичної інфраструктури міста

Робота клубів та закладів громадського харчування буде обмежена за часом – з 07:00 до 23:00

На основних в'їздах у місто працюватимуть КПП

Буде посилено кібербезпеку офіційних сайтів

Особливий контроль запровадять за пасажирами на вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського

Патрулюватиме вулиці й муніципальна охорона

Особливу увагу буде приділено безпеці навчальних закладів - шкіл та дитсадків

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан на 30 днів.

Йдеться про закон про затвердження указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" (№7108).

Указом президента передбачається ввести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.

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