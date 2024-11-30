За її словами, 600 тисяч чоловіків заброньовані, а 1,5 мільйона являються непридатними до військової служби.

Ще 3,7 мільйона ​​чоловіків віком від 25 років в Україні підлягають мобілізації. Про це розповіла нардеп Лариса Білозір в етері Новини.LIVE.

"По моїм даним, ще 3,7 мільйона є. Хтось виїхав, 1,2 мільйона мобілізовані, багато проживають на окупованих територіях", - зазначила вона.

За її словами, 600 тисяч чоловіків заброньовані, а 1,5 мільйона являються непридатними до військової служби.

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"А 3,7 мільйона можна мобілізувати - це після 25 років. А ще хочемо вигрібти всю молодь в селах, яких не встигли вивезти. Відомо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15-16-17 років. Я не засуджую, бо в когось старший син воює, а меншого вона вивезла, бо не витримає двох смертей", - сказала Білозір.

Вона також зазначила, що, незважаючи на таку статистику, зараз все ж таки з'являються думки про зниження мобілізаційного віку.

Мобілізація в Україні - останні новини

Зниження мобілізаційного віку необхідне, якщо це допоможе поповнити армію і стабілізувати фронт, але такі ініціативи не сприймаються суспільством, бо всі хочуть, щоб воював хтось чужий, а не їх рідні. Про це сказав військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв з приводу розмов про зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Він не погоджується з тим, що нібито для такої мобілізації недостатньо в Україні зброї.

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