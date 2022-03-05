Він висловив захоплення спротивом окупантам у різних населених пунктах України.

Народ України разом витримав удар і разом відбудує державу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Вільний народе! Ти зараз – на висоті свого духу. На максимумі можливостей", - зазначив він.

За словами президента, люди різних професій, "мільйони людей, які стали одним цілим, наддержавою духу", "ми всі разом витримали удар, ми всі разом відбудуємо нашу державу".

Зеленський додав, що це не просто слова і віра, а це впевненість, це наша реальність, "яка підживлюється щодня енергією наших людей, нашого спротиву, нашого протесту".

Він наголосив, що Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Конотоп, багато міст і містечок, сільських громад щоденно виганяють окупантів "своєю рішучістю, єдністю".

Зеленський згадав про акції проти окупантів у Херсоні, Конотопі. "Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопу, де місцеві кричать на окупантів, це Україна.

Україна, яку ми знаємо, любимо, захищаємо і не віддамо жодному ворогу", - наголосив президент України.