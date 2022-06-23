Збір триватиме до 29 червня.

Український ведучий, громадський діяч і волонтер Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали на два турецьких ударних безпілотники "Байрактар".

Про це Притула повідомив в Twitter.

"Друзі, вже добу триває збір на три "Байрактари". І знаєте що? Ми вже зібрали 300 мільйонів! Українці - титани, низький уклін кожному. ... Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект, і маємо сумарно 366 000 000 гривень (близько 12,5 мільйонів доларів - УНІАН). А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два "Байрактари", - наголосив він.

Притула закликав українців не збавляти темп, оскільки мета - зібрати 500 мільйонів гривень на три ударних безпілотники.

Зробити свій внесок може кожен – як в Україні, так і за кордоном. Реквізити Фонду Сергія Притули доступні за посиланням.

Як писав УНІАН, у середу, 22 червня, Притулі виповнився 41 рік. До свого дня народження він відкрив збір коштів на масштабний проєкт "Народний Байрактар". Впродовж тижня (з 22 по 29 червня) він збиратиме кошти на три БПЛА для ЗСУ.

На реалізацію потрібно 500 мільйонів гривень (близько 17 мільйонів доларів). Близько 70 мільйонів гривень вніс у скарбничку Фонд Сергія Притули.

За перші 12 годин проекту "Народний Байрактар" вдалося залучити 156 млн гривень.

Цікаво, що під час одного з подкастів за 8 квітня Сергія Притулу запитали, який найнеймовірніший запит отримував його фонд. І тоді волонтер назвав саме "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блін, це треба мати абсолютно відбиті мозги. Пише людина: "Я волонтер, ми опікуємося підрозділом, можете дістати "Байрактар", - обурювався Притула.

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