За законом, навчальний рік у школах триває до 30 червня.

В Україні освітній заклад чи місцева влада мають право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.

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Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, навчальний рік у школах триває до 30 червня - це за законом. Влада на місцях може самостійно ухвалювати рішення щодо навчального процесу.

«Якщо школа або департамент освіти вирішить подовжити навчальний рік, то вони мають на це право. Учні мають навчатися не менше, ніж 175 навчальних днів протягом року», - пояснив омбудсмен.

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Автор: Леся Лещенко