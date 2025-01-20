Вартість заходу обчислюється в доларах, по курсу на момент інавгурації.

Інавгурація президента – завжди дорогий захід. З українських лідерів, дані щодо вартості заходу з інавгурації яких відомі, інавгурація Віктора Ющенка коштувала Україні найбільше.

Захід обійшовся у 800 тисяч доларів. Про це інформує проєкт UA War Infographics. Зазначається, що суму обчислювали в доларах, по курсу на момент інавгурації.

Інавгурація зрадника Віктора Януковича офіційно коштувала державі 2 мільйони гривень. На той момент це біля 250 тисяч доларів.

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Інавгурація Петра Порошенка обійшлася в 67 тисяч доларів. Водночас дані щодо вартості інавгурації президента Володимира Зеленського та інших лідерів у відкритому доступі наразі відсутні.

"Втім, інавгурація Трампа все одно дорожча, на неї зібрали 250 мільйонів (!) доларів у якості пожертв", – додали у UA War Infographics.

Інавгурація Трампа: ви могли це пропустити

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Під час передвиборчої кампанії він зробив багато гучних заяв, зокрема про війну в Україні.

Під час інавгураційної промови про Україну Трамп не згадав, хоча говорив про те, що Штати сприятимуть миру в інших країнах:

"Наша сила зупинить усі війни і принесе новий дух єдності у світ, який був злим, жорстоким і абсолютно непередбачуваним. Америку знову поважатимуть і захоплюватимуться нею, зокрема люди релігії, віри та доброї волі. Ми будемо процвітати. Ми будемо пишатися. Ми будемо сильні, і ми переможемо, як ніколи раніше", – заявив він.

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