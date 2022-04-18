Через ворожі обстріли в місті пошкоджено централізоване водопостачання.

МКП "Миколаївводоканал" та влада міста працюють над відновленням централізованого водопостачання в Миколаєві, а тим часом для людей запускають низку свердловин.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Друзі, до цієї ситуації ми готувались від початку війни. І ми розуміли загрозу залишитись без водопостачання з Дніпра. Саме тому я чи не в кожному ефірі вам говорив: робіть запаси води. Тим часом наші комунальники готували альтернативні джерела водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Свердловини в Миколаєві: де взяти воду

Зокрема, за чотири тижні в місті підготували та запустили свердловини у Лікарні швидкої медичної допомоги, Лікарнях №1, 3 та 4, Пологовому будинку №2.

17 квітня відкрили свердловину на території "Миколаївоблтеплоенерго".

Крім того, цього тижня мають почати працювати свердловини у Лікарні №5, Дитячій лікарні №2 та Пологовому будинку №3.

"Усіма цими свердловинами ви зможете користуватись. Завтра починаємо бурити свердловину на території СК "Зоря". Видачу води з неї плануємо вже до кінця наступного тижня", - зазначив Сєнкевич.

Технічна вода в Миколаєві

В місті працюють пункти роздачі технічної води. Зокрема, 18 квітня її можна отримати за адресами:

Заводський район: вул. Озерна, 13; вул. Крилова, 40/1; вул. Курортна, 3; вул. Леваневців, 25/1; вул. Морехідна - ріг вул. Гонгадзе; вул. Шосейна - ріг вул. Г.Петрової; вул. 2-а Слобідська - ріг вул. Погранична; вул. Лягіна - ріг вул. Дунаєва; вул. Кузнечна, 201 (пожежна частина); вул. Шосейна, 15.

Інгульський район: вул. 12-а Поздовжня, 5А - ріг вул. Китобоїв, 6 (із 9:00); вул. Молодогвардійська, 45 (із 9:00); вул. Передова, 52Д (із 13:00); вул. Будівельників, 18В (із 9:00); вул. Миколаївська, 17-19 (із 13:00); вул. Чкалова, 215Г; вул. О.Кошового, 6А (біля Сімейної амбулаторії №4).

Корабельний район: вул. Айвазовського, 11-13 (9:00 - 16:00); вул. Океанівська, 18/2 (9:00 - 12:00); вул. Янтарна, 67 (9:00 - 12:00); вул. Металургів, 34-36 (9:00 - 16:00); вул. Станіславського, 80 (9:00 - 12:00); просп. Корабелів, 12А (12:00 - 15:00); вул. Океанівська, 8 (10:00 - 13:00); вул. Океанівська, 50 (13:00 - 16:00); просп. Богоявленський, 301 (13:00 - 16:00); вул. Знам'янська (ринок) (13:00 - 16:00); просп. Богоявленський - ріг вул. Кобзарська (13:00 - 16:00); просп. Богоявленський, 317 (Фокстрот) (13:00 - 16:00).

Центральний район: просп. Героїв України - ріг вул. Оберегова; вул. Арх. Старова, 4А; вул. Соборна - ріг вул. Адм. Макарова; вул. 3-я Слобідська - ріг вул. Колодязної; вул. 6-а Слобідська - ріг просп. Центрального; вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Чкалова; вул. Садова ріг - ріг просп. Центрального (готель Миколаїв) (після 13:00); вул. Шевченка - ріг вул. Обсерваторна; вул. Фалєєвська - ріг вул. Нікольська; просп. Героїв України - ріг пров. Парусний; вул. Велика Морська, 6 (магазин Мост); вул. Нікольска - ріг вул. В.Морська (Асторія).

Немає води в Миколаєві: що відомо

Щонайменше з 12 квітня в Миколаєві почалися перебої з водопостачанням. 13 квітня "Миколаївводоканал" повідомив, що насоси міста почали переводити на резервну лінію електропостачання, однак, на жаль, паралельно "виникли інші технічні проблеми".

З 16 квітня в місті організували підвіз технічної води.

Крім того, в мікрорайоні Варварівка функціонували чотири пожежні гідранти, розташовані на вулицях Врожайна та Очаківська; Надбузька та Ламбертівська; Лева Карелі та Гастело; Веселинівська, поблизу ліцею 60. Поки вода в них є, можна скористуватися, повідомляли в "Миколаївводоканалі".

17 квітня начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що з Одеси до Миколаєва направлено цистерни з питною водою. "Через постійні бойові дії в сусідній області виникла проблема з водопостачанням. Ми не могли залишитися осторонь. Тому мною прийнято рішення направити туди цистерни з питною водою і бурильні бригади, щоб по можливості забезпечити водою весь регіон", - заявив голова ОВА.

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