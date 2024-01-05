Непрохані гості: домівками українців шириться мишина "чума"

Під кінець 2023 року разом із новорічним настроєм у будинки багатьох українців завітали непрохані гості: таргани та миші. Хто в цьому винен, та як боротися із нашестям шкідників – розбирався УНІАН.

Грудень неприємно зіпсував настрій багатьох українців неочікуваним "подарунком": до їхніх домівок завітали таргани. І виводитись вони не поспішають. Разом із цим, служби дезінсекції та дератизації фіксують аномальне зростання кількості щурів у містах на півдні та сході України.

"Це просто якийсь жах. Ніколи не стикалися із тарганами, і про це, якщо чесно, навіть якось соромно говорити. Але так, в цьому році в нашому будинку з’явилися ці комахи. І я підозрюю, що це якась масова історія, бо чула подібне від щонайменше чотирьох знайомих. У декого з них в будинках завелися миші, а це вже взагалі на голову не налазить", - розповіла УНІАН свою історію жителька Київщини Світлана.

І це при тому, що останні роки вчені говорили, що таргани, які, теоретично, могли б пережити навіть ядерний вибух, знаходяться ледь не на межі вимирання. Аби з’ясувати, чи дійсно популяція непроханих гостей зросла, ми звернулися за коментарями до служб з дератизації та дезінсекції. І дійсно, вони підтвердили збільшення популяції шкідників – особливо, мишей, які завдають особливого клопоту нашим захисникам на фронті.

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"За нашими даними, активність тарганів приблизно така ж, як і в минулі роки. Щодо збільшення активності гризунів, то так, цей факт ми можемо підтвердити. Особливо у приватних домоволодіннях, які, у першу чергу, межують на півдні та сході із зоною бойових дій. Також відмічаємо загальне збільшення активності гризунів серед багатоквартирних будинків", — відповіли нам менеджери однієї з установ.

Здебільшого, нашестя комах пов’язане з сезонною зміною погоди. Через зниження температури вони обирають собі комфортніше місце для "зимування", щоб зростити своє потомство у теплі та безпеці. Що ж до гризунів, їхня активність пов’язана, в основному, зі зменшенням витрат на заходи з дератизації комунальними службами нашої держави.

Причини появи паразитів в оселі

Таргани та щури — це всеїдні істоти, які можуть харчуватися практично будь-якою органічною речовиною. Вони також мають сильний нюх, який дозволяє їм знаходити їжу на великій відстані.

Основними причинами появи тарганів та щурів в оселях є залишки їжі на столах, підлозі, у раковині та інших важкодоступних місцях. Таргани також можуть харчуватися продуктами, що зберігаються в негерметичній тарі. Якщо не знаєте, звідки у вас взялися ці паразити, шукайте спершу відповідь на кухні.

Обидва види шкідників потребують води для життя. Вони можуть пити воду з кранів, раковин, ванн, а також з інших джерел. Через вологість вони часто селяться у підвалах. А вже звідти - по трубах та міжквартирних комунікаціях - прямують до квартир у пошуках їжі.

І таргани, і щури для поселення віддають перевагу темним та теплим місцям, де вони можуть сховатися від хижаків. Окрім підвалів, вони можуть жити на горищах та під підлогою (таргани часто оселяються під плінтусами та за шпалерами).

Крім того, вони часто "мігрують" між квартирами. Навіть, якщо ваша оселя чиста, суха та з новим ремонтом, ці шкідники можуть подорожувати до вас від сусідів через вентиляцію або під'їзд.

Як із ними боротися

Щоб зменшити ризик появи непроханих гостей, треба ретельно прибирати приміщення. Харчі необхідно зберігати в герметично закритій тарі. Важливо регулярно мити посуд та виносити сміття, а після водних процедур – не залишати після себе навколо воду.

Герметизація теж є важливим кроком у боротьбі зі щурами та тарганами. Таргани можуть проникати в оселю через будь-які щілини, навіть розміром із сірник. Щури, у свою чергу, проникають здебільшого через діри в стінах та вентиляцію, яка у старих будинках часто розташована на підлозі. Тому важливо, щоб усі шпарини у стінах, на підлозі та стелі були закриті.

"Сітки на вентиляції повинні бути змонтовані на силіконі. Вони не мають просто стояти для краси - коли береш руками, а вона хитається. Також треба зашпаклювати щілини навколо комунікаційних вводів: стояків опалення, водопостачання, газу та каналізації", — розповідає у коментарі УНІАН керівник служби з дезінфекції та дератизації EDS Plus Василь Попов.

При засиллі гризунів можна використовувати механічні пастки чи приманки, включно з липучками та протруєним кормом. Перевіряти й замінювати пастки експерти радять щотижня. Тарганів можна труїти звичайними інсектицидами. А щоб при цьому не отруїтися самим, наносити отруту варто у масці та гумових рукавичках.

Якщо у вас чи у ваших сусідів з’явилися шкідники, дуже важливо вчасно зайнятися комплексною боротьбою з ними. Щоб остаточно позбутися хвостатих та вусатих сусідів, потрібна одномоментна дезінсекція усього багатоквартирного будинку. Важливо обробити всі приміщення, бо якщо залишити хоч одне без уваги, то є ризики, що комахи та миші перечекають геноцид там.

З настанням перших холодів фіксується аномально велика кількість польових мишей, які докучають нашим воїнам в окопах та бліндажах. З місць активних бойових дій вони мігрують до прифронтових міст та селищ. У більш комфортних умовах вони починають ще швидше розмножуватися. І аби ефективніше боротися з цим явищем, експерти радять проводити дератизацію не лише в домівках, але й інших громадських місцях.

"З огляду на те, що відбувається "навала" гризунів, ми вважаємо, що треба залучати фахівців для проведення винищувальних заходів не тільки в будинках, а й на території міст, сіл й пригородів", — додає експерт Василь Попов.

А щоб після дезінсекції гризуни та комахи знову не з’явилися, дуже важливо привести будинок до ладу: позакривати в підвалах діри, які ведуть на вулицю, та герметизувати комунікаційні отвори.

Хто відповідальний за боротьбу із щурами та тарганами

Часто мешканці будинків самі розв'язують проблеми, пов'язані із появою шкідників, звертаючись до приватних служб з дезінсекції. Послуги зі знищення гризунів для 2-х кімнатної квартири коштують від 800 гривень, а для підвалу – відповідно до його площі. Середня ціна за квадратний метр варіюється у межах 8-10 гривень. Послуги з дезінсекції коштують приблизно так само.

Дезінсекція цілого багатоквартирного будинку потребує великих грошей, яких у мешканців може й не бути. Тож якщо проблема стала масовою, а коштів на боротьбу зі шкідниками немає, експерти радять звертатися за допомогою до комунальників.

"Якщо таргани й щури прийшли в будинок, і їх хтось помітив - це зона відповідальності ЖЕКу чи управляючої компанії. У переліку послуг, які надають комунальні ЖЕКи, є обов’язкова квартальна дезінсекція та дератизація. Але часто буває так, що ці управителі не виконують свої обов’язки", — розповідає у коментарі УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, виконання робіт закривають актами, а виділені кошти – крадуть. Держава, у свою чергу, зняла із себе відповідальність за контроль над цими процесами, тому мешканці будинків повинні самостійно слідкувати за робою комунальників, а ЖЕК – здавати виконану роботу наочно.

"Мешканці будинку повинні звернутися до управляючої компанії з проханням провести заходи з дератизації та дезінфекції, написати відповідну заяву. Це буде безоплатно. А якщо щури або таргани продовжать виявлятися, то управляюча компанія може бути оштрафована Держпродспоживслужбою", — продовжує експерт Олег Попенко.

Взагалі, щури та таргани – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Однак, вони підключаються до роботи лише коли ситуація зі шкідниками набуває масового характеру.

Якщо працівники ЖЕКу будуть виконувати свої обов'язки сумлінно, це допоможе зняти з українців багаторічний тягар боротьби зі шкідниками. І можливо, у майбутньому, проблема появи непроханих хвостатих та вусатих гостей стане настільки несуттєвим явищем, що приватні служби з дезінсекції та дератизації попросту втратять роботу. Проте цей Новий рік вони зустріли із масою замовлень.

Артур Крижний