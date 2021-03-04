Олександр Бєляк: Якщо ти працюєш на країну – хочеш зробити її кращою, а не вивезти звідси своїх дітей

Режисер комедії "Нереальний КОПець", яка стартує в широкому прокаті з 4 березня, Олександр Бєляк розповів в інтерв’ю УНІАН, як виникла ідея стрічки, чи допомагали реальні поліцейські під час зйомок та які ситуації були найкумеднішими чи запам’яталися найбільше.

Чому ви обрали такий жанр - «поліцейська комедія»? Адже про поліцію вже, здається, зняли усе, що могли, і щось нове тут винайти важко.

Насправді про українських копів поки що не було жодного фільму. Є серіали, є документальні фільми, але кожна країна обов’язково має якийсь свій фільм про поліцію. Пригадаймо старі французькі комедії з Луї де Фюнесом, де дуже крута гра акторів, багато американських фільмів, але в Україні ще не було кінофільму про поліцію і не було таких фільмів у комедійному жанрі. Ми хотіли, аби в Україні цей жанр також зародився.

Дата прем’єри переносилася через карантинні обмеження. Хвилювалися, що через пандемію прокат взагалі може зірватися?

Так, у нас було одне офіційне перенесення з 1-го січня. Але тоді просто неможливо було це зробити через карантин. Зараз взагалі немає виходу у прокат без певних труднощів. Зали можна заповнювати глядачами лише на 50% - це вже втрата половини каси. Є велика кількість людей, які не готові в карантин іти у кіно. Вони працюють вдома, дивляться вдома телебачення. Тому кіноринок дуже постраждав від карантину, від коронавірусу.

Але є й переваги у цьому – розвиваються стрімінгові платформи, які змогли показати глядачам фільми, що не вийшли у кінотеатрах. У нас також дохід від продажу нового фільму на платформах планується у кілька разів вище, ніж в попередніх.

За сюжетом, після відповідного звернення президента, всі діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. І головний герой, такий собі мажор, змушений працювати простим поліцейським. Як з'явилася ідея помістити його в такі обставини? Це та ситуація, яку б вам хотілося бачити у наших реаліях?

Так, усе правильно. Хочеться бачити свою країну успішною, гарною, красивою.

Ну, це якісь фантастичні інструменти, звичайно. Не можна змусити чиновників привозити своїх дітей сюди силоміць. Але це абсолютно логічно: якщо ти працюєш на країну, хочеш зробити гарну медицину, гарну поліцію, будь-яку сферу, піклуєшся про своїх дітей, своє здоров’я, своє життя, ти захочеш зробити свою країну кращою. А не вивезти своїх дітей звідси, а тут роби, що хочеш.

Наш герой живе в Америці, його батько – генерал поліції – викликає його сюди, і курйозність самої ситуації виходить в тому, що він не просто приїхав працювати в Україну, а видав себе за крутого американського поліцейського, який уже все знає, все вміє. Він ніколи в житті не заробляв гроші, він їх вміє тільки витрачати, тому це буде дійсно смішно. Йому потрібно показати, що він поліцейський, – в нього це не виходить. Ба більше, є поліцейський чемпіонат, присутність на якому свого сина пообіцяв наш генерал міністру, там буде президент. Починається підготовка нашого героя, а він ані підтягуватися, ані бігати, ані стріляти – нічого не вміє.

Чи багато у фільмі екшн-сцен? Чи більший акцент зроблено на діалогах?

Є і комедія, і екшн. Вони ганяють на Порше, стріляють з пістолетів, б’ються з бандитами, з колегами на чемпіонатах. Ви побачите у фільмі розбитий поліцейський Пріус. На щастя, з Порше Панамера на зніманнях усе було добре (сміється).

Чи є у фільмі якась ваша улюблена сцена?

Є одна сцена, коли наш герой вже не має крутого готелю, комфортних обставин. Він приїжджає до свого напарника в сурову квартиру, в якій навіть немає дивану з телевізором. І напарник лягає спати, а наш герой у незвичній для нього обстановці починає шукати собі їжу, намагається займатися спортом, це дуже кумедно. Коли ми дивилися за Дмитром Ступкою (виконавець головної ролі, – УНІАН) на плейбеці – це було як дуже така класна серія про містера Біна. Ступка дуже добре це все відіграв. Після команди «Стоп!» ми всі страшенно реготали. Дмитро чудовий актор, його родовід дається взнаки.

З ким із зіркового акторського складу було працювати найлегше, а з ким – найскладніше?

Найбільші труднощі були з акторами другого плану, які не мають великого досвіду у кіно. Вони дуже гарні актори, дуже талановиті, але рідко знімаються у серіалах чи фільмах, тож потрібно витрачати багато часу, аби вони зробили саме те, що ти від них хочеш. А коли робить профі, тобі достатньо коротко показати, як ти бачиш сцену, і він уже сам її відіграє.

А, наприклад, з Владом Ямою? Він же також не професійний актор.

З ним було легко. Я бачу, що більшість зірок, які добиваються успіху, - дуже великі працівники. І Влад Яма як спортсмен дуже дисциплінований, ще й талановитий. Йому було легко зрозуміти мій режисерський задум. З ним було дуже комфортно працювати, і я думаю, що у наступних картинах ми з ним зробимо навіть більші ролі.

А з таким метром українського кіно як Станіслав Боклан вам як працювалося?

Він - профі, працювати з ним дуже приємно, він завжди знає свій текст, свою інтонацію. Йому не потрібно довго розказувати, як що зіграти.

А він сам не розказує режисеру, як і що краще зробити?

Ну, трошки буває. Але це все дуже акуратно, дуже професійно.

Де проходили зйомки, у яких містах?

Це вже четверта стрічка, яку ми знімали в Одесі. Деякі сцени ми зняли в Києві, одну невелику сцену зняли у Лос-Анджелесі, коли показували багате життя нашого героя.

Чи отримували ви допомогу у створенні стрічки від Держкіно?

Тут цікаве питання, тому що весь фільм ми знімали без підтримки держави, у нас навіть є такий титр на початку фільму «Фільм знято без підтримки держави». Але, коли довелося робити перенос прем’єри з 1-го січня, ми зазнали збитків через витрати на маркетинг. Тому ми попросили державу допомогти нам у промоакціях на нову дату, і якусь частину бюджету вони на це мають виділити.

Які складнощі виникали у процесі роботи над стрічкою?

Насправді якихось серйозних складнощів не було. Навіть з погодою під час зйомок нам щастило. Дощ йшов, коли треба, а коли не треба - не йшов.

Чи спілкувалися ви зі справжніми поліцейськими, щоб дізнатися про їхню роботу зсередини?

Так. На знімальному майданчику кожен день у нас були поліцейські. Вони допомагали і знімати, і працювати з автомобільним трафіком, і захищали нас. Ми постійно з ними спілкувались з приводу того, як тримати зброю, як що одягається, як по рації вони спілкуються, як машину водять. І все це увійшло у фільм та зробило його більш багатим. Але насправді у наших героїв мало від справжніх поліцейських. На щастя, справжні поліціянти не діють так, як вони.

Якусь сцени давалися акторам складно?

Насправді вони проходили стрілкову підготовку, стріляли справжніми патронами, ми ставили бойові сцени. Якихось труднощів, коли б актор сказав: «Я такого не можу зробити», у нас не було.

Ви особисто багато ролей берете на себе на знімальному майданчику? Ви ж і режисер, і сценарист.

Так, я і граю у всіх своїх картинах як актор. Це невеличкі ролі. У «Нереальному КОПці» я був інструктором. І для мене це дуже складно, тому що ти або граєш, або режисуєш інших акторів. Я не люблю ці дні, коли я у кадрі, тому що дуже складно, коли це все потрібно втримати у своїх руках.

На зйомках комедії, напевне, трапляється багато смішних та курйозних ситуацій?

Можу пригадати сцену з Порше. Це була нічна зйомка. Я чекаю, коли наші герої під’їдуть, і ми почнемо зйомку, а їх все нема та нема. Підхожу я до Порша, а вони перелякані: «Не можемо знайти ключі». Ключі від автівки за 5 мільйонів гривень! Там каналізаційна решітка поруч, і вони думають, що впустили ключі туди. Знімальній день був би зламаний, купа акторів, масовка, знімальна техніка… Вже думаємо, що все пропало. Хвилин 20 ми шукали, а ключ лежав під колесом автівки. Все врятовано. Але на акторів я трохи покричав.

Ще було «добре», коли один з акторів дуже міцно заснув, і ми півдня його шукали, видзвонювали. І нам зрештою довелося переробити весь цей день, знімати інші сцени, тому що акторові дуже добре спалося. Звичайно, що робота на знімальному майданчику дуже складна, сну не вистачає, і коли вимикається телефон, то вимикається і актор.

Автор зазвичай завжди хоче осягнути неосяжне, але будемо реалістами: якому глядачеві ви насамперед адресували свій фільм?

Знаєте, це дійсно дуже широка аудиторія, тому що це аудиторія молодих людей, таких, як наш герой. І я хочу, щоб це була аудиторія дорослих людей – чиновників, які подивляться цей фільм. Мені дуже хочеться, щоб ті люди, які керують Україною, завжди думали про народ, наскільки йому комфортно і гарно живеться у свої країні.

Чи буде картина демонструватися в інших країнах?

Ми плануємо дублювати фільм англійською мовою і продавати його на глобальному ринку, на стрімінгах. Ми так робили з фільмом «Сотка». Диск з ним продавався у їхньому Волмарті, стояв на полицях американських супермаркетів. Це гарний досвід. Я хочу, щоб наші фільми більше захоплювали іноземний ринок.

Чи виношуєте ви вже ідеї якихось наступних проектів?

Так, хочемо знімати український фільм, комедію про любов. Мабуть, це вже буде у травні.

І є плани на англомовний фільм. Ми хочемо подаватись на державну підтримку, там вже буде великий бюджет. Хочемо запросити американських акторів. Це буде фільм з елементами драми та комедії, але це фантастична стрічка, дії якої відбуватимуться у нашій країні.

Ольга Броскова

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