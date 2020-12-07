Через руйнування стіни гуртожитку чотири роки тому загинула 25-річна дівчина, ще сімох людей госпіталізували з травмами.

Чернігівський апеляційний суд визнав винним в обвалі стіни гуртожитку по вул. Попудренка, 16 колишнього керівника комунального підприємства «Новозаводське» В’ячеслава Николенка.

Як повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури, апеляційний суд скасував рішення Новозаводського районного суду, який у 2019 році виправдав посадовця.

«Вирок суду першої інстанції скасували, посадовця визнали винним за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), його засудили до 4 років без відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки. Також його позбавлено права на 3 роки обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій. Вирок набув чинності», - прокоментували в прокуратурі.

Крім цього, суд частково задовольнив позови постраждалих щодо відшкодування моральних збитків. Суд зобов'язав Николенка сплатити по 50 тис. грн усім 33 постраждалим внаслідок обвалу стіни гуртожитку.

Николенко останні роки очолював комунальне підприємство «Міськсвітло». Своєї вини він не визнав, а його захисник сказав журналістам про наміри оскаржувати рішення апеляційного суду у Верховному суді.

Обвал гуртожитку у Чернігові: що відомо

12 грудня 2016 року у Чернігові стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало сім осіб, яких було госпіталізовано, 25-річна дівчина загинула.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Збитки, завдані окремим громадянам та територіальній громаді Чернігова, були оцінені у 27 мільйонів гривень.

У 2017 році у Чернігівській міськраді мали намір відновити зруйновану будівлю гуртожитку, але не зробили цього, оскільки майно перебувало під арештом.

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Автор: Ірина Синельник