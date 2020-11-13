У міськраді вказують, що втрати від карантинних обмежень цього року для бюджету Чернігова перевищують суму в понад 200 млн грн.

Виконком Чернігівської міської ради направив звернення до Кабінету міністрів України, народних депутатів від Чернігівщини щодо скасування карантину вихідного дня.

Як повідомила прес-служба міської ради, рішення схвалено сьогодні під час позачергового засідання виконкому.

Читайте такожНемає повноважень: Шмигаль відреагував на "карантинну" непокору мерівУ тексті звернення вказується, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без жодного дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку розповсюдження COVID-19, а також без проведення консультацій принаймні з міськими головами обласних центрів та з представниками бізнес-спільноти, що понесуть найбільші втрати.

Також підкреслюється, що міський бюджет Чернігова внаслідок запровадження карантину вихідного дня у листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн, обумовлених запровадженням карантинних обмежень у 2020 році.

«Підприємці понесуть збитки, працездатне населення залишиться без роботи та коштів для існування, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень, що призведе до неможливості належного забезпечення життєдіяльності міста», - йдеться у рішенні.

У зв’язку з цим виконком Чернігівської міськради звернувся до уряду та народних депутатів з проханням скасувати постанову про запровадження карантину вихідного дня та передати повноваження для встановлення карантинних обмежень органам місцевого самоврядування на місця із врахуванням епідеміологічної ситуації, що склалася на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

«У нас стабільна контрольована ситуація. Ми, зваживши всі «за» і «проти», приймаємо зважене рішення, що треба більш детально зробити розрахунки: до чого призведе карантин вихідного дня. І найголовніше – це компенсаторні моменти: яка буде компенсація і роботодавцям, і працівникам, як вона буде здійснюватися, в яких сумах, в який період часу», - акцентував міський голова Владислав Атрошенко.

Заступник міського голови Олександр Ломако у Facebook назвав карантин вихідного дня «українським ноу-хау».

«У нас, виявляється, особливий штам вірусу – найбільш небезпечний в суботу та неділю. Сотні тисяч підприємців по всій країні та мільйони їхніх співробітників понесуть суттєві фінансові втрати. Думаю, це єдиний результат цього непродуманого рішення. На жаль, кількість хворих продовжить зростати – нові антирекорди попереду», - зазначив він.

Також Ломако зауважив, що постанова Кабінету міністрів прописана так, що місцеві органи влади не можуть пом‘якшити її норми. Рішення уряду має вищу юридичну силу.

На його думку, поліція буде показово карати порушників, а розміри штрафів – суттєві (170 тис. грн).

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

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Автор: Ірина Синельник