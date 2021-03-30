Учасники пікету вимагають від місцевої влади дозволити роботу «Калинівського ринку».

У Чернівцях понад сотня підприємців місцевого «Калинівського ринку» влаштувала акцію протесту під приміщенням міської ради з вимогою дозволити працювати в умовах «червоної» карантинної зони.

Читайте такожУ Львові посилений карантин продовжили до 12 квітняЯк передає кореспондент УНІАН, акція протесту розпочалась сьогодні вранці під стінами ратуші, де триває чергова сесія міської ради.

За словами учасника акції, приватного підприємця Олександра Пилипка, учасники пікету хочуть відстояти своє конституційне право на працю.

«Нас просто не хочуть почути, і цим порушують наші права. Якщо влада нас не почує, то ми все одно відновимо роботу «Калинівського ринку», – сказав він.

Приблизно об 11:00 до пікетувальників вийшов міський голова Чернівців Роман Клічук, який запевнив підприємців, що міська рада робить усе можливе для відновлення роботи ринку.

Підприємці закликали мера «не порушувати конституційні права людей».

«Просто – виконуйте Конституцію та не обмежуйте нас у праві на працю. Закривши ворота «Калинівського ринку», ви порушили Конституцію», – заявила учасниця пікету Анжела Гуріна, додавши, що підприємці вважають карантин незаконним.

На це Клічук відповів, що зустрічається з підприємцями «Калинівського ринку» не вперше, і вже пояснював їм, що єдиний спосіб вирішити цю проблему – зняти орендну плату з підприємців.

«На жаль, постанова Кабміну, яка обмежила роботу ринків, не скасовується сесіями міської ради або мною як міським головою. Ми мусимо працювати виключно у правовому полі і робити звернення на керівництва країни про те, що такі рішення є незаконними. Або подавати до суду», – сказав міський голова.

Він додав, що підготував власне звернення на адресу президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому просить дозволити підприємцям працювати.

Після цього Клічук повернувся до сесійної зали для продовження сесії міськради, а підприємці продовжили свою акцію протесту із вигуками «Право на працю».

Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

У Чернівецькій області з 1 березня у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусу рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введено «червону» зону карантину, яка передбачає, в тому числі, заборону торгівлі на непродовольчих ринках.

Під час одного з пікетів підприємців під ратушею міський голова Роман Клічук заявив, що постанова Держкомісії з ТЕБ та НС не передбачає заборону діяльності ринків «змішаного типу», до якого належить «Калинівський ринок».

23 березня генеральний директор вказаного ринку Олег Гульпак заявив, що у зв’язку з посиленням карантинних обмежень ринок з 24 березня призупиняє свою роботу, за винятком продовольчих секторів. Він пояснив це тим, що напередодні уряд вніс зміни до своєї постанови, згідно з якими у «червоній» зоні забороняється робота усіх типів ринків, крім продовольчих.

За минулу добу у Чернівецькій області підтверджено 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість виявлених випадків у регіоні від початку пандемії – 69 тис. 633, з яких 49 тис. 551 людина одужала, а 1348 – померли. Упродовж минулої доби хворобу подолали 60 жителів області, 12 людей померли.

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Автор: Микола Кобилюк