У списку на перейменування вже є близько 20-25 вулиць.

У місті Дніпро дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, які треба перейменувати.

Про це заявив мер міста Борис Філатов в ефірі телеканалу ДніпроTV.

"По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв", - зазначив міський голова.

"Знаєте у чому проблема? Коли ми підняли кількість ("російських" - ред.) вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки – всякі Барнаульські, Абхазькі… Це просто список. Скажу одразу, ми всі й не встигнемо перейменувати на цій сесії", - розповів мер.

Філатов повідомив, що у списку наразі вже близько 20-25 вулиць. Сесія відбудеться у середу 20 квітня. За його словами, депутати зберуться не в мерії через ризик обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді перейменують 58 вулиць, які названо на честь російських діячів.

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