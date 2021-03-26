У Дніпрі правоохоронці знищили півтори тонни зброї. Її доправили на завод, де поклали у піч і спалили.
Читайте такожРада не підтримала легалізацію короткоствольної зброїЯк йдеться у сюжеті ТСН, понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної й холодної зброї під охороною поліції привезли на завод, завантажили у великий ківш, а потім відправили прямо у піч.
Ця зброя здебільшого була речовими доказами, які суд після вироків відправив на утилізацію, або ж зброя, яку люди здали в правоохоронні органи добровільно.
Спалювали зброю на заводі, де виробляють рейки для трамваїв та метро.
Поліція нагадує, що незаконне поводження зі зброєю тягне покарання у вигляді до семи років позбавлення волі. Тож радять громадянам здавати нелегальну зброю правоохоронцям.
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