Раніше генерала Віктора Назарова засудили до 7 років в’язниці через недбальство, що призвело до катастрофи Іл-76 та загибелі військовослужбовців.

Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду залишила без змін вирок генерал-майору Віктору Назарову, якого засудили до 7 років в’язниці через катастрофу Іл-76 та загибель 40 військовослужбовців і 9 членів екіпажу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі апеляційного суду.

Читайте такожСправа про збитий бойовиками літак ЗСУ: генерал Назаров попросив суд його виправдати (відео)«Сьогодні колегія суддів Дніпровського апеляційного суду ухвалила рішення залишити без задоволення апеляційну скаргу генерал-майора Віктора Назарова та представника Міністерства оборони України на вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 березня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Назаров обвинувачений у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), і засуджений до 7 років позбавлення волі.

В останньому слові у Дніпровському апеляційному суді Назаров свою провину не визнав.

Генерала не взяли під варту у залі суду, він має право на касаційну скаргу у Верховному суді.

Збиття бойовиками літака Іл-76 з військовослужбовцями на борту: що відомо

Літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним у недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію.

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Автор: Раїса Юргель