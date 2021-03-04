У трудовому рабстві перебували сім осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу по всій території Харківської області.

У Харківській області виявлено факт трудового рабства, в якому перебували сім осіб з незахищених верств населення.

Читайте такожНа Херсонщині чоловік тримав у рабстві 13 осіб, але двом вдалося втекти (фото)Як йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції Харківської області, чоловік орендував будинок у селі Чернеччина Краснокутського району, підшукав осіб з соціально незахищених верств населення - безхатченків, неповнолітніх з неблагополучних сімей, нарко- та алкозалежних осіб. Після цього він поселив їх у домоволодінні та експлуатував на примусовій праці на території Харківської області.

"З метою продуктивного функціонування «бізнесу», зловмисник виконував функції охоронця, слідкував за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов’язки з прибирання, готування їжі та виконання іншої побутової роботи на території домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, чоловік проводив з завербованими особами так звану виховну роботу, щоб переконати їх, що вони повинні підкорятися правилам розпорядку, виконувати роботу як на території будинку, так і при виїзді на примусову працю на території Харківської області.

У повідомленні зазначається, що 3 березня в ході обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили сім осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу. "Всі вони жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські разом з представниками Державної екологічної інспекції в Харківській області здійснили виїзд на місце незаконної порубки лісу до села Шуби Богодухівського району, де провели заміри, встановили масштаби завданих збитків – виявили 192 стовбури зрубаних дерев.

Також правоохоронці обшукали приміщення, де мешкали робітники, які безпосередньо залучалися до незаконної порубки лісу. Слідчі вилучили чорнові записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб, записи виходу осіб на роботу та облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки, інші копії документів, що посвідчують осіб.

"Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб. Слідчі встановлюють їх повні анкетні дані".

На даний час вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми"). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

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Автор: Ірина Погоріла