УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Харкові на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

УНІАН веде онлайн-трансляцію з міста-героя Харкова:

6:10 У мережі показали наслідки вчорашнього "прильоту" у Чугуєві (знаходиться під Харковом). Очевидці показали, що внаслідок обстрілу, зокрема, пошкоджено цивільні авто, та обійшлося без постраждалих.

05:38 Стала відома важлива інформація від уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

За даними омбудсмена, наприкінці лютого біля села Мала Рогань (знаходиться під Харковом) окупанти взяли під контроль трасу і влаштували справжній терор - розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми, проте про це стало відомо лише після звільнення населеного пункту.

1:40 Оприлюднено важливі відомості від Генштабу Збройних сил України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку супротивник продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів обласного центру.

1:16 У мережі з'явилася інформація, що у багатьох районах Харкова було чути сильні вибухи. Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.