У столиці демонтують МАФи, що перешкоджають доступу до станцій метрополітену як укриттів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
"МАФи біля станцій метро, що перешкоджають доступу населення до укриттів, демонтують і перенесуть на інші локації", - сказано у повідомленні.
В КМДА зауважили, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста.
"Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інші доступні місце для діяльності. Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у триденний термін власники повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.
"Місто сподівається на розуміння з боку підприємців, адже в умовах воєнного стану пріоритетом є безпека людей. Станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб", - додали в КМДА.
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