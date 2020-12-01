У Києві судитимуть проректора одного з університетів, викритого на одержанні 224 тис. гривень хабара.
Читайте такожУ Києві медпрацівники вимагали 40 тисяч гривень за присвоєння інвалідностіПро це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.
Слідством встановлено, що проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.
Його затримали «на гарячому» у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів за оформлення документів для 8 іноземців.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.
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