Він організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.

У Києві судитимуть проректора одного з університетів, викритого на одержанні 224 тис. гривень хабара.

Читайте такожУ Києві медпрацівники вимагали 40 тисяч гривень за присвоєння інвалідностіПро це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.

Його затримали «на гарячому» у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів за оформлення документів для 8 іноземців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН