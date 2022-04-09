З 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь".

Місцевому депутату від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, якого окупанти призначили наглядачем за Маріуполем, оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат міської ради "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.

Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь".

Псевдоглава частково окупованого міста допомагає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

4 квітня міськрада Маріуполя повідомила про призначення росіянами свого гауляйтера, яким виявився місцевий чиновник від проросійської ОПЗЖ Костянтин Іващенко.

Другого колаборанта - депутата "ОПЗЖ" Хармишева обрали секретарем "общіни".

Окрім того, на фейкове зібрання завезли під дулами автоматів багато інших депутатів та представників місцевої влади з Маріуполя та навколишніх сіл.

Вас також можуть зацікавити новини: