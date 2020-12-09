Демонтаж не підтримують місцеві жителі, гроші на відповідні роботи не виділені.

У селі Калчева Болградського району Одеської області місцева влада відмовляється демонтувати останній в регіоні пам'ятник Леніну.

Про це в соціальних мережах заявили представники проекту «Декомунізація. Україна».

«Місцева влада відмовляється демонтувати останній пам'ятник Леніну в області. І це в умовах того, що за цим фактом півроку тому було порушено кримінальну справу. Однак досі закон не виконаний. Схоже, що це досить велике село зустріне 2021 рік з пам'ятником Леніну на центральній площі», - сказано в повідомленні.

Також оприлюднено відповідь місцевої влади на звернення «Декомунізація. Україна», яке було зроблено на урядову «гарячу лінію» 21 листопада поточного року.

Читайте такожУ Києві з’явився платний Ленін, але поліція "бізнес" не підтримала (фото)У ньому наголошується, що питання не раз виносилося на обговорення місцевої громади та сесії сільської ради, але демонтаж монумента не дістав підтримки ні депутатів, ні місцевих жителів. Зокрема, не схвалено виділення коштів на демонтаж.

Також у документі йдеться, що пам'ятник був встановлений в середині 70-х років минулого століття. Пізніше біля нього збудували Будинок культури, через який на даний час до пам'ятника відсутні під'їзні шляхи, необхідні для проведення демонтажу.

Калчева – село в Болградському районі на півдні Одеської області. Засноване в 1861 році. У ньому проживає більш як 3 тис. осіб.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова