Дитина зірвався з металевої конструкції й отримала перелом потиличної кістки. Вихователька не викликала "швидку", а батькам про пригоду сказала лише ввечері.

В Одесі оголошено підозру виховательці дитячого садка, на зміні якої, 4-річна дитина отримала важку травму голови під час прогулянки.

Читайте такожВ Одесі 4-річна дівчинка отримала струс мозку в дитячому садку (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 16 грудня під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру вихователю одного з дитсадочків у Малиновському районі міста.

Жінка підозрюється у неналежному виконанні професійних обов'язків з охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило тяжкі наслідки. Встановлено, що на початку жовтня під час ранкової прогулянки вихователь залишила без нагляду 4-річну дівчинку, в результаті чого вона, граючись на металевій конструкції дитячого майданчика, впала на землю.

В результаті падіння дитина отримала важкі тілесні ушкодження. Крім того, вихователька не організувала надання першої медичної допомоги, не викликала медпрацівника, і не повідомила про нещасний випадок керівництву дитсадка.

Підозрювана також не поінформувала про надзвичайну подію батьків постраждалої, а передала дитину батькові тільки в кінці дня, і лише тоді повідомила про обставини того, що сталося.

Інцидент у дитячому садку Одеси: деталі

9 жовтня цього року в Одесі 4-річна дитина зазнала важкої травми голови під час прогулянки в дитсадку №26, про що в поліцію повідомив батько постраждалої дівчинки.

Як з'ясувалося, вона впала з турніка під час прогулянки на свіжому повітрі на подвір’ї дитсадка і отримала черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Вихователі, які бачили, що дівчинка впала з висоти і їй стало зле (була сильна нудота, скарги на головний біль), не вжили заходів, щоб постраждалій було надано медичну допомогу.

Увечері стан дитини погіршився, і батьки одразу звернулися в Одеську дитячу обласну клінічну лікарню.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 137 Кримінального кодексу("неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей").

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Автор: Лариса Козова