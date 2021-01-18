Сьогоднішнє рішення уряду про фіксацію ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр вони назвали «подачкою».

У Полтаві учасники мітингу перекрили трасу «Київ-Харків», вимагаючи зниження ціни на газ до 2 грн за куб. м, а також житлово-комунальних тарифів.

Читайте такожКабмін знизив ціну на газ для населенняЯк повідомив УНІАН один з організаторів акції колишній народний депутат Сергій Каплін, люди назвали сьогоднішнє рішення уряду про фіксацію ціни на газ на рівні 6,99 гривень «подачкою».

«Він видобувається за собівартістю набагато дешевшою. Там до 2 гривень в основному. Ми вимагаємо газ по 2 гривні», - зазначив Каплін.

Мітингувальники тримають у руках плакати з написами: «Українцям - український газ», «Тарифи - пограбування українців», «Ні - корупційній владі», «Ні - грабіжницьким тарифам ЖКГ».

Станом на 11:00 вони навідріз відмовлялися пропускати автомобілі.

Пізніше між мітингувальниками стався конфлікт: одні з них пропонували кожних півгодини пропускати вантажівки, інші були проти. Після переговорів з правоохоронцями вантажівки все ж пропустили і вирішили це робити періодично.

Багато водіїв на знак солідарності сигналять мітингувальникам.

Ціна на газ: скільки тепер платитимуть українці

18 січня Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло й електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, у 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Протестують, зокрема, в Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення і встановити граничну ціну на газ, попри впровадження конкурентного ринку газу з 1 серпня 2020 року.

На цю ініціативу негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Олег Булашев