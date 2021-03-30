В обласному центрі та ще чотирьох містах Полтавщини через зростання кількісті хворих на коронавірус з 3 квітня посилюють карантин.

На території Полтавської, Горішньоплавнівської, Миргородської, Лубенської та Гадяцької міських територіальних громад з 3 квітня посилять карантинні обмеження.

Читайте такожУряд не розглядає введення локдауну на всій території України – НемчіновЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, на зазначених територіях зростає кількість хворих на коронавірус.

«Ми розуміємо, що у вас «червоний» рівень. Вся область поки що не підпадає під «червону» зону, але ваші території вже в ній», - пояснив він.

За словами голови ОДА, згідно з рішенням комісії, з 3 до 17 квітня на вказаних територіях буде заборонена робота барів, ресторанів, кафе, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Також будуть закриті торговельно-розважальні центри, непродовольчі ринки, заклади культури, заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів.

Згідно з рішенням, відвідування закладів освіти дозволяється студентам 6-го курсу та інтернам, що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у подоланні наслідків поширення COVID-19, а також вихованцям дитсадків, учням 1-4 класів.

До того ж заборонено приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Булашев