На території Полтавської, Горішньоплавнівської, Миргородської, Лубенської та Гадяцької міських територіальних громад з 3 квітня посилять карантинні обмеження.
Читайте такожУряд не розглядає введення локдауну на всій території України – НемчіновЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.
За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, на зазначених територіях зростає кількість хворих на коронавірус.
«Ми розуміємо, що у вас «червоний» рівень. Вся область поки що не підпадає під «червону» зону, але ваші території вже в ній», - пояснив він.
За словами голови ОДА, згідно з рішенням комісії, з 3 до 17 квітня на вказаних територіях буде заборонена робота барів, ресторанів, кафе, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
Також будуть закриті торговельно-розважальні центри, непродовольчі ринки, заклади культури, заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів.
Згідно з рішенням, відвідування закладів освіти дозволяється студентам 6-го курсу та інтернам, що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у подоланні наслідків поширення COVID-19, а також вихованцям дитсадків, учням 1-4 класів.
До того ж заборонено приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
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