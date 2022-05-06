При цьому в місті залишається не менше 15 тис. осіб.

З Сєвєродонецька сьогодні евакуйовані тільки три людини, при тому, що в місті залишається ще як мінімум 15 тис. осіб.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли тільки троє... Для решти ми намагаємося зараз по максимуму завезти гуманітарну допомогу, адже наступні три дні будуть важкими", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що завтра евакуація з міста продовжиться.

За його словами, противник намагається оточити Сєвєродонецьк, окупанти пробиваються по різних напрямках.

"Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої дуже близько до міста. Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - розповів Гайдай.

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