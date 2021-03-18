Також з 22 березня в робочі дні проїзд у тролейбусах для пенсіонерів буде безкоштовним лише з 10:00 до 16:00.

У Тернополі у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 шкільні канікули перенесли на тиждень раніше – вони розпочнуться з 22 березня.

Читайте такожУ школах Івано-Франківська цьогоріч не буде березневих канікул – мерЯк передає кореспонденту УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу з ініціативи начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк.

Вона зауважила, що з 15 березня в місті спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності серед учнів і педагогічних працівників.

«У тернопільських школах №3 та №10 учнів 5-11 класів переведено на дистанційне навчання, в 22-х школах закриті окремі класи», – повідомила Похиляк.

Відтак присутні проголосували за те, щоб весняні канікули розпочати 22 березня, а не 29, як планувалося раніше. Якщо епідеміологічна ситуація у громаді не покращиться, з 29 березня учнів 5-11 класів тернопільських шкіл переведуть на дистанційне навчання, а школярі початкових класів навчатимуться у звичному режимі.

Окрім того, через численні скарги тернополян на велике скупчення людей на зупинках громадського транспорту в години пік та неможливість вчасно дістатися на роботу чи навчання через обмежену кількість пасажирів у тролейбусах і автобусах, на засіданні штабу прийняли рішення з 22 березня в робочі дні безкоштовним проїзд для пенсіонерів залишити лише в період з 10:00 до 16:00. У вихідні та святкові дні пенсіонери зможуть і далі користуватися пільговим проїздом без часових обмежень.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, за минулу добу на Тернопільщині лабораторно підтвердили 690 нових випадків COVID-19. За добу в області померло 7 осіб, одужало – 359.

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Автор: Андрій Вацик