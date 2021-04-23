Засудженого вирішили перевести до в’язниці іншої області.

На Тернопільщині засуджений за умисне вбивство місцевого активіста 29-річний уродженець Криму у Чортківській в’язниці організував збут наркотиків та проведення азартних ігор.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік також закликав інших ув’язнених порушувати встановлені правила поведінки в установі відбування покарань та позиціонував себе одним із так званих «смотрящих» за дільницями виправної установи.

«Ув’язнений організовував ігри, де призовим фондом були заборонені в установі предмети та наркотики. Останні він самостійно розподіляв серед засуджених, визначаючи, кому варто збувати заборонені речовини. Також він змушував ув’язнених повертати так звані «борги», залучаючи для цього родичів заляканих утримуваних», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для легалізації отриманих від злочинної діяльності коштів чоловік використовував банківську картку раніше судимої жительки Тернопільщини. Серед його спільників був і засуджений за умисні тяжкі тілесні ушкодження 27-річний так званий «смотрящий» за виправною установою.

Читайте такожВинуватець резонансної ДТП у Харкові із двома загиблими отримав 9 років в'язниціПравоохоронці 21 квітня провели обшуки на території Чортківської установи відбування покарань, в ході яких виявили наркотичні речовини у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи про розподіл так званого «общаку».

29-річному ув’язненому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання про переведення вказаного чоловіка до ізолятора тимчасового тримання іншої області, встановлюються особи всіх спільників.

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Автор: Андрій Вацик