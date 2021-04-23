У місті Чортків за підписання 3-річного контакту з військовою частиною обіцяють виплату у 5 тисяч гривень.

Чортківська міська рада запровадила одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень для тих, хто підпише контракт із однією з військових частин міста.

Читайте такожРФ показала повернення військ з раптових навчань в окупованому Криму (відео)Як повідомили УНІАН в міській раді Чорткова, таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Зазначається, що дана ініціатива стосується лише жителів громади і у випадку, якщо вони укладуть контракт не менше, ніж на 3 роки. Проходити контрактну службу військовослужбовці повинні у військовій частині А-1915 чи А-3215, які дислокуються у Чорткові.

В міськраді підкреслили, що розмір виплати – 5 тисяч гривень, виплачуватимуть їх з міського бюджету.

«Вже сьомий рік поспіль в Україні йде війна. Дуже важливо, щоб кількість військовослужбовців, які готові захищати територіальну цілісність нашої держави, збільшувалася. Надіюсь, що ця невелика сума матеріальної підтримки стане якщо не стимулом, то заохоченням для молодих людей підписувати контракт про проходження військової служби», – прокоментував рішення виконкому міський голова Чорткова Володимир Шматько.

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Автор: Андрій Вацик