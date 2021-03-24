В ОСББ кажуть, що займатися демонтажем незаконно збудованих стін не будуть.

У Тернополі жителі багатоповерхівки замурували ліфт стіною та встановили двері на замку. Таким чином вони "розширили" свою квартиру.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожКвартира за $850 тисяч і машина, як в англійської королеви: журналісти дізналися, як живе глава МОЗ Степанов

Як повідомляється, літнє подружжя, якому ліфт потрібен, вимагає демонтажу прибудови, бо на третій поверх виїхати неможливо.

Сусіди замурували ліфт ще 6 років тому, коли він був несправним. А місяць тому його поремонтували і літнє подружжя, у якого сусіди згоди не питали, вирішило домогтися доступу до підйомника.

В ОСББ кажуть, що займатися демонтажем незаконно збудованих стін не будуть.

Пенсіонери зверталися до дільничого, у муніципальну поліцію, до міської Ради - ніякого результату.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська