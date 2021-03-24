У Тернополі жителі багатоповерхівки замурували ліфт стіною та встановили двері на замку. Таким чином вони "розширили" свою квартиру.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, літнє подружжя, якому ліфт потрібен, вимагає демонтажу прибудови, бо на третій поверх виїхати неможливо.
Сусіди замурували ліфт ще 6 років тому, коли він був несправним. А місяць тому його поремонтували і літнє подружжя, у якого сусіди згоди не питали, вирішило домогтися доступу до підйомника.
В ОСББ кажуть, що займатися демонтажем незаконно збудованих стін не будуть.
Пенсіонери зверталися до дільничого, у муніципальну поліцію, до міської Ради - ніякого результату.
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