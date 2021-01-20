В Україні наразі діє посилений карантин, запроваджений з метою стримати поширення коронавірусу.

Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла на майже 4,4 тисячі. У МОЗ дали пораду українцям, які хочуть платити гроші за вакцину від коронавірусу.

Ситуація з COVID-19

В Україні за добу виявили 4383 нових хворих на COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 1172038 українців, 900749 - одужали, 21258 - померли.

Вакцинація українців від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я заявило про зацікавленість безкоштовно вакцинувати від коронавірусу всі верстви населення, тому українцям не варто робити щеплення за власний кошт у приватних структурах.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення ООС на Донбасі за добу зафіксовано два обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Головні новини України: що важливо знати 20 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська