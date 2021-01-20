Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла на майже 4,4 тисячі. У МОЗ дали пораду українцям, які хочуть платити гроші за вакцину від коронавірусу.
Ситуація з COVID-19
В Україні за добу виявили 4383 нових хворих на COVID-19.
Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 1172038 українців, 900749 - одужали, 21258 - померли.
Вакцинація українців від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я заявило про зацікавленість безкоштовно вакцинувати від коронавірусу всі верстви населення, тому українцям не варто робити щеплення за власний кошт у приватних структурах.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення ООС на Донбасі за добу зафіксовано два обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
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