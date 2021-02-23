В Україні зафіксовано понад 4 тисячі випадків захворювання коронавірусом. На Донбасі вбито українського військового. В Україні стартує перший етап вакцинації від коронавірусу.
Захворюваність коронавірусом
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4182 осіб, зафіксовано 153 летальних випадки, 4351 пацієнт одужав. Серед захворілих 219 медичних працівників.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 311 844 людини, з них 1 151 777 одужали, летальних випадків — 25 309.
Вакцинація від коронавірусу
Сьогодні в Україні розпочнеться перший етап вакцинації від коронавірусу. 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca будуть доставлені в Україну на літаку.
Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Oxford / AstraZeneca для медичного застосування.
Українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію з 1 березня.
Перемир'я Донбасу
З початку доби режим тиші був порушений три рази. Біля населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з мінометів і гранатометів. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкові поранення.
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