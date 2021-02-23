Вже довгий час Україна живе в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні зафіксовано понад 4 тисячі випадків захворювання коронавірусом. На Донбасі вбито українського військового. В Україні стартує перший етап вакцинації від коронавірусу.

Захворюваність коронавірусом

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4182 осіб, зафіксовано 153 летальних випадки, 4351 пацієнт одужав. Серед захворілих 219 медичних працівників.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 311 844 людини, з них 1 151 777 одужали, летальних випадків — 25 309.

Вакцинація від коронавірусу

Сьогодні в Україні розпочнеться перший етап вакцинації від коронавірусу. 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca будуть доставлені в Україну на літаку.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Oxford / AstraZeneca для медичного застосування.

Українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію з 1 березня.

Перемир'я Донбасу

З початку доби режим тиші був порушений три рази. Біля населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з мінометів і гранатометів. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкові поранення.

Головні новини України: що потрібно знати 23 лютого 2021

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Автор: Катерина Пулатова