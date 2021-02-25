Вже довгий час Україна живе в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Другий день в Україні йде вакцинація від коронавірусу. В Івано-Франківській області посилили карантин. В Україні різко зросла кількість випадків COVID - 19 за добу.

Вакцинація від коронавірусу-перші результати

В Україні другий день триває кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Сьогодні вакцинація розпочнеться в Києві. Перший киянин вже отримав щеплення - ним став лікар інфекційної реанімації.

У МОЗ розповіли, скільки щеплень зробили українці в перший день вакцинації. Найбільше щеплень провели на Черкащині. Лікарі, які вже отримали щеплення, розповіли про своє самопочуття після вакцинації.

Посилення карантину в Івано-Франківську

Через спалах COVID-19 в Івано-Франківській області ввели суворі карантинні обмеження. Зокрема, буде припинена робота громадського транспорту.

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу різко збільшилася кількість зареєстрованих випадків коронавірусу. В Україні за добу виявлено 8147 нових випадків хвороби-19, з них 483-діти. Зафіксовано 135 летальних випадків, а видужали 3 889 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 325 841 особа, з них одужали 1 159 311 осіб, а померли - 25 596.

Війна на Донбасі

Російський окупанти за добу шість разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав несерйозні поранення під час обстрілу, другого поранили холодною зброєю.

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Автор: Катерина Пулатова