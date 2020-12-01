В Товаристві угорської культури Закарпаття закликали правоохоронців припинити «полювання на відьом», організоване проти організацій закарпатських угорців.

Товариство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-КМКС) заявило, що обшуки, які 30 листопада співробітники СБУ провели в офісах організації, – це спроба залякати угорську меншину в Україні та керівників товариства.

Читайте такожВ угорському МЗС відреагували на обшуки силовиків на Закарпатті: міністр звернеться до НАТО (відео)Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву ТУКЗ-КМКС оприлюднило на своєму офіційному сайті та у інших місцевих інтернет-виданнях.

«Товариство угорської культури Закарпаття вважає безпрецедентним грубе втручання, в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів – «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» та «Закарпатський угорський інститут» – для проведення обшуків», - йдеться в заяві.

У ній також зазначено, що під час обшуків, проведених на підставі рішення Запорізького суду в кримінальному провадженні за звинуваченням у сепаратизмі, шукали докази діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності України, примусову зміну кордонів та нанесення шкоди державі.

«ТУКЗ-КМКС вважає, що насправді це запланована операція, здійснена на сфабрикованих політичних звинуваченнях, метою якої є не лише унеможливити діяльність угорських організацій, а й залякати угорців Закарпаття та їхніх керівників», - наголошується в документі.

Як зазначається в заяві, з огляду на ці події Товариство угорської культури Закарпаття закликає компетентні органи негайно припинити «полювання на відьом», організоване проти ТУКЗ-КМКС та інших організацій закарпатських угорців.

«Водночас звертаємо увагу Угорщини та міжнародних організацій на політичний тиск, який чиниться на нас органами державної безпеки. Вважаємо, що такі дії згубно впливають не лише на угорську меншину в Україні, але й на міжнародне сприйняття держави та значно шкодять відновленню добросусідських відносин між Україною та Угорщиною», - зазначено в заяві.

Обшуки в угорців Закарпаття: що відомо

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: Наталія Петерварі