Для остаточної "ялинки" забракло кількох авто, щоб зобразити гілочки.

У Вінниці створили величезну автоялинку. Новорічний флешмоб запустили місцеві активісти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Для формування ялинки водіям треба було приїхати до вказаного місця біля одного з супермаркетів, припаркуватися там, де покажуть організатори, увімкнути фари й натиснути клаксони.

Водії їхали не лише легковими, а й вантажівками. Деякі з них прикрасили свої машини ще й гірляндами. Щоб побачити автоялинку – знімали з дрона.

Для остаточної «ялинки» забракло кількох авто, щоб зобразити гілочки. Дійство закінчилося дуже романтично: один з водіїв освідчився своїй дівчині.

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Автор: УНІАН