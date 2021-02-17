Голова Житомирської ОДА висловив надію, що стадіон «Полісся» введуть в експлуатацію в кінці березня.

У Житомирі вболівальники футбольного клубу «Полісся» провели акцію під будівлею облдержадміністрації з вимогою завершити реконструкцію стадіону, яка триває понад 15 років.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралися близько 30 футбольних фанатів.

Вони були одягнені в символіку футбольного клубу, тримали в руках плакати, зокрема з написом «Полісся – велич міста, нам потрібен стадіон», та барабани. Також вболівальники запалили фаєри.

До них вийшов поспілкуватися голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, який розповів про ситуацію навколо стадіону «Полісся».

«Наразі ми очікуємо рішення ДАБІ щодо введення стадіону в експлуатацію. Щодо другої черги реконструкції стадіону, яка передбачає будівництво кортів, роздягалень тощо, то на це потрібно ще 70 млн грн. Будемо спілкуватися з депутатами облради щодо того, чи можливо виділити такі кошти. Але маю надію, що в кінці березня ФК «Полісся» прийме домашню гру на своєму стадіоні», - розповів Бунечко.

Реконструкція стадіону «Полісся» у Житомирі: що відомо

Вперше наміри реконструювати стадіон «Полісся» у Житомирі озвучили у 2005 році.

У грудні 2019 року голова Житомирської ОДА Бунечко затвердив проектну документацію щодо реконструкції стадіону загальною вартістю 167 млн грн.

Наразі завершено першу чергу реконструкції, зокрема, відремонтовано легкоатлетичне ядро, футбольне поле та трибуни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан