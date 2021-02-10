У суді допитують Вадима Федюніна – єдиного, хто вижив під час розстрілу.

Сьогодні у Богунському районному суді Житомира розпочався допит Вадима Федюніна – головного свідка розстрілу сімох людей на ставку в селі Новоселиця Житомирської області у травні 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожБійня на Житомирщині: підозрюваний у вбивстві семи осіб заявив, що "це був самозахист"За словами Федюніна, того дня Анатолій Захаренко (підозрюваний у масовому вбивстві – УНІАН) був тверезим, але збудженим. Між загиблими та підозрюваним була суперечка. Чоловіки спочатку сиділи на вулиці, а потім, коли стемніло, зайшли до альтанки, де також сперечалися. Хвилин через 15-20, коли він пішов спати, почув постріли.

Федюніну задавали питання і захисник, і представники потерпілих. Захаренко також поставив йому декілька питань. Проте, вони були подібними до тих, що вже озвучувались.

У судовому засіданні оголосили перерву, допит свідка продовжиться завтра, 11 лютого.

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22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Анатолія Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив 7 осіб. Серед вбитих – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з гостей вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

Підозрюваний у вбивстві затриманий та перебуває під вартою.

Захаренко під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу заявив, що причиною вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту.

У кримінальному провадженні було призначено до 200 експертиз. За результатами психіатричного обстеження, Захаренка визнали осудним.

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Автор: Марина Чорноштан