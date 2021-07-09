Зйомки реклами проходили вночі.

Новий ролик для Adidas зняли у Будинку торгівлі на Львівській площі у Києві.

Про це повідомляється на сторінці української студії FAMILY PRODUCTION у Facebook.

Режисером ролика став Даніель Саннвальд - німецький фотограф, відомий співпрацею з Nike, Adidas, Foot Locker, Hugo Boss, Camper та Stella McCartney.

"Подивіться на ці футуристичні кадри. А тепер скажіть нам чесно, чи вірите, що наш новий ролик для Adidas майже повністю знято у Будинку торгівлі на Львівській площі?" - йдеться у повідомленні.

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"Ми перетворили локацію на станцію метро, а потім на азійське місто.

Але найскладніший челендж - знайти стільки старих телевізорів та під'єднати кожен окремо", - відзначили у студії.

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Автор: Людмила Жерновська