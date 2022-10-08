На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Сьогодні, 8 жовтня, безпілотники застосували для бомбардування Нікополя.

Інформацією про удари поділився голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук в офіційному Telegram-каналі.

"Нікополь сьогодні атакували дронами-камікадзе. Є пошкодження шести приватних будинків, господарської будівлі, лінії електропередач. Також загорівся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає", — написав Лукашук.

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Нагадаємо, рашисти регулярно обстрілюють Нікополь і навколишні території. Вчора, 7 жовтня, УНІАН повідомляв про удари по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ. Майже 40 снарядів було випущено саме по місту.

Застосування іранських БПЛА Shahed-136 в Україні

У середині серпня надійшли відомості, що Іран продав Росії тисячу своїх дронів-камікадзе Shahed-136. А у вересні було зафіксовано перше застосування безпілотників на фронті в Україні.

Російські окупанти найчастіше використовують БПЛА іранського виробництва для атак по території Одеської та Миколаївської областей. Однак вчора, 7 жовтня, за допомогою дронів вдарили по Запоріжжю.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що безпілотники Shahed-136 не вплинуть на хід війни. Рашисти застосовують їх для терору цивільного населення.

Аналогічної думки дотримуються в Пентагоні. Представники Міністерства оборони США заявили, що іранські дрони зазнали численних невдач на полі бою.

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