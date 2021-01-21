Моряки порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

В Одесі викрито схему незаконного переправлення українських моряків через держкордон на територію окупованого Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до схеми причетні працівники однієї з міжнародних груп морських компаній.

У 2015-2020 роках посадові особи згаданої групи компаній, всупереч діючому законодавству та режиму міжнародних санкцій проти РФ, продовжували вести господарську діяльність на окупованій території.

Зокрема, вони здійснювали посадку на свої судна в морських портах на території АР Крим українських моряків.

Правоохоронці провели низку обшуків за фактичними та юридичними адресами, що використовуються посадовими особами групи компаній, а також на її буксирах, що знаходяться в територіальних водах України.

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Під час слідчих дій вилучено прилади навігації (АІS, GPRS, електронні ключі), суднові журнали, суднові ролі та іншу документацію, реєстрові документи, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, договори (в тому числі з резидентами РФ). Також вилучено 20 печаток приватних комерційних структур, довідки про проходження моряками медичних оглядів, документи по фрахту буксирів, а також документи, що підтверджують факти незаконного працевлаштування моряків на суднах у закритих портах України АР Крим та Росії.

Як повідомили в прес-службі Управління СБ України в Одеській області, організувало схему керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній, яке тривалий час наймало на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно відправлялись в окупований Крим, а після виконання робіт повертались в українські порти.

"Таким чином, моряки порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - заявили в спецслужбі.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 12 обшуків у приміщеннях на суднах групи компаній.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Лариса Козова