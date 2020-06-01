Українське "Сомалі". Як броварські перевізники з автоматами ринок ділили

Бровари, вулиця Олімпійська, 8. Тут, неподалік від поля бою бандитських угруповань, «Грошам» призначив зустріч один із свідків нещадних броварських розбірок Віталій Новак.

«На цій стороні я бачив десь чоловік сорок. Це була тільки одна група, бо вони стріляли в другу групу, яку мені видно не було. Це було десь там, у дворах», - розповідає він.

Чоловік запевняє: спочатку, не в змозі повірити власним очам, він припустив, що за його вікном не бандитські розбірки, а військово-спортивні змагання на кшталт «Зарниці». Але постріли з реальної вогнепальної та помпової зброї вмить повернули його у реальність.

«Я знаю точно, що були пістолети – 100%. У мене навіть є на відео два молодих чоловіка з помповими рушницями. Ще було щось схоже на автомат Калашнікова», - каже Віталій Новак.

На думку свідка броварського збройного конфлікту, групи стрілків були добре організовані й у цій вуличній війні почувалися, як риби у воді.

«Спочатку, коли почалася стрілянина, вони збирали гільзи за собою… Було видно, що він постріляв-постріляв, гільзочки позбирав… Хлопці вже не в перший раз, вони знали, що роблять», - переконаний свідок інцидента.

За словами місцевих, перший дзвіночок назріваючого конфлікту, пролунав ще за кілька днів до травневого ранкового побоїща.

Жінка, яка проживає в одному з будинків, мешканці яких стали свідками масової стрілянини, розповідає, що за кілька днів до цього вздовж вулиці стояли мікроавтобуси-спрінтери. «Напевне, була, як то кажуть, забита «стрілка». Під вікнами нашого будинку стояла легкова машина, і всі водії автобусів постійно ходили туди-сюди. Якісь розбірки у них були», - розповідає вона.

Броварчани припускають, що причиною бандитських розбірок 25 та 28 травня, могло стати те, що поряд із цілком легальними маршрутними таксі, які курсували за маршрутом «Бровари-Київ», менше року назад з’явилися невідомі «чорні» ділки, які почали нахабно «віджимати» ринок у «білих» перевізників.

«Вранці, коли ти сюди виходиш, тут забирають людей не лише легкові автівки, які просто забирають людей на Київ, а забирають «буси»… Я не знаю, кому ці «буси» належать, але вони всі схожі, всі однотипні. Можливо, там один власник», - каже Віталій Новак.

Враховуючи покази свідків, можна припустити, що спочатку легальні та нелегальні гравці ринку пасажирських перевезень Київщини намагалися домовитися мирно, але потім щось пішло не так…

І, схоже, «Гроші» здогадуються, що саме. Адже за приблизними підрахунками, ринок пасажирських перевезень Київської області оцінюється в шалені три мільярди гривень на рік. Звісно, що солідна частина з цього прибутку, - повністю чорний, позбавлений від сплати податків, «кеш».

«Щодня з Броварів до Києва їде не менше 50 тисяч осіб. При вартості квитка до 15 гривень, це 750 тисяч гривень добового обороту. Через те, що чимала частина перевезень - в тіні, це величезний потік «кешу», потреба в якому після затяжного карантину сильно зросла. І не тільки у самих перевізників, а й у «даху»», - розповідає аналітик транспортного ринку В’ячеслав Коновалов.

За інформацією видання «Police Control Ukraine», весь легальний ринок маршрутних таксі в Броварах курує такий собі Дєня Броварський – місцевий кримінальний авторитет, який нібито й збирає сотні тисяч гривень щоденного чорного «кешу» з місцевих перевізників.

По іншій бік від водіїв з офіційною ліцензією і неофіційним «дахом» – їхні не обтяжені законом та контролем нелегальні конкуренти, з не менш мафіозними кураторами.

«У нас існують нелегальні перевезення й «чорні» перевезення, де так звані перевізники не виконують жодних ліцензійних умов, не дотримуються вимог безпеки, а працюють в годину пік для того, щоб заробити. Причому, не сплачуючи податків, крадуть багато мільярдів», - розповідає голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко.

І якщо «білий» ринок контролює авторитет Броварський, то більш дешевими й проворними нелегалами, які відкусили солідний його ринку, опікується банда Потапів.

Цим злочинним угрупованням, за інформацією ЗМІ, керують двоє братів Денис та Олег Потапенки – сини відомого тренера з вільної боротьби Валерія Потапенка.

Відкритим, на даний час, залишається лише одне питання: чи вдасться українським правоохоронцям таки навести лад в зануреному в беззаконня ринку пасажирських перевезень?

Сподіваємося, що таки вдасться. Адже станом на зараз, вже затримано 30 осіб, а 23 стрілкам навіть оголошено повідомлення про підозру.

«У п’ятницю ми затримали понад 20 осіб – це затримання згідно зі ст. 208 КПК. Інші особи, які встановлені, зараз розшукуються і будуть затримуватись по іншій процедурі – це вже буде рішення суду на їх затримання. Але в нас є повна інформація по всім, хто брав участь, хто де стояв, хто як рухався, хто стріляв», - розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, Нацполіція має не тільки викрити «тітушок, які приїхали з Вінниці (або були місцеві), але й тих, хто вирішив, що можливо таким чином влаштовувати кримінальні розбірки». «Вони першими будуть нести покарання», - підкреслив Геращенко.

А поки триває офіційне слідство, нам залишається лише сподіватись, що слідом за озброєними тітушками, незабаром на лаві підсудних опиняться й їхні ляльководи. Які чомусь вирішили, що мають право і можуть влаштовувати смертельно небезпечну стрілянину серед білого дня у мирному українському місті.

Олександр Соколов