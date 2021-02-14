Помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Олексійович Камишев.
Читайте такожВ Києві пара закоханих скувала себе ланцюгом (фото, відео)Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.
Чоловік помер 14 лютого у віці 64 років.
Сергій Камишев розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності.
У міністерстві відзначають, що він доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - у 2004-2009 та 2019-2021 роках - очолював Посольство України в КНР.
"Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських дипломатів, які перейнявши його досвід та знання, нині працюють на відповідальних посадах, як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном", - повідомили у міністерстві.
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