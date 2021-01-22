Нині "за руки" взялися вже понад 33 тисячі українців.

Цього року замість традиційного святкування Дня Соборності українці зможуть взятися за руки онлайн.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Онлайн-ланцюг має вигляд супутникової мапи з аватарками тих, хто долучився до акції.

За задумом авторів, ланцюг має простягнутися від Софійської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.

Нині за руки взялися вже понад 33 тисячі українців. Щоби стати у віртуальний ланцюг, потрібно зареєструватися на сайті.

Братися за руки на знак єднання 22 січня в Україні почали понад 30 років тому. Зазвичай цього дня тисячі людей по всій Україні ставали у живий ланцюг і розгортали синьо-жовтий стяг. Але цьогоріч відзначити традиційно завадила пандемія коронавірусу.

А харків'яни все-таки зібралися з нагоди Дня Соборності біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тримаючи в руках черво-чорні та синьо-жовті прапори, вони взялися за руки та зробили традиційний ланцюг єдності.

Також відзначимо, що українці з різних країн підготували спільне вітання до Дня Соборності. Представники українських громад Латвії, Литви, Естонії, Росії, Португалії та США записали відео до свята. Через карантинні заходи усю підготовку і самі записи провели онлайн. Кожен учасник сам підбирав слова - це і віршовані рядки, і слова зі стрілецьких пісень.

День Соборності України: що це за свято

Сьогодні, 22 січня, в день проголошення в 1919 році акту Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, відзначається День Соборності України.

Офіційно свято було встановлено в 1999 році указом Леоніда Кучми. 22 січня також є датою інших пам'ятних подій української історії.

У 1918 році в цей день була оголошена незалежність Української Народної Республіки. А роком пізніше в цей же день відбулося об'єднання УНР і ЗУНР.

У 1990 це свято відзначили акцією "живий ланцюг" - мільйони людей від Києва до Львова взялися за руки, відзначаючи День Соборності.

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Автор: Денис Прядко