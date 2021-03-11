У Мінкульті розповіли, що можна буде побачити в такому музеї.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував створення онлайн-музею російської дезінформації в рамках роботи Центру з протидії дезінформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві.

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"Ми хочемо створити окремий онлайн-музей російської дезінформації та маніпуляцій, куди будемо виставляти весь перелік їх "досягнень", це створення та поширення рейтингу "фейкометів", конкурс на найкращий проект "як працює дезінформація та маніпуляція", поширення матеріалів, статей, розслідувань", - сказав міністр.

Також, за його словами, відбуватиметься співпраця фактчекінгових організацій та МКІП. "Ми вже почали діалог з деякими з них. Ми будемо і хочемо співпрацювати. Тому що у взаємодії з громадянським суспільством ми можемо спільними зусиллями реально досягти якихось результатів", - зазначив Ткаченко.

Боротьба України з російською пропагандою

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

9 березня Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" анонсував початок роботи Центру протидії дезінформації вже найближчим часом.

Сьогодні, 11 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що міжнародний Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони, він може запрацювати вже наступного тижня.

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Автор: Костянтин Гончаров