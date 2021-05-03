Також соціологічне дослідження показало, що понад половини громадян не готові зробити щеплення COVID-19.

17% українців не довіряють будь-якій вакцинації.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування щодо пандемії, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 13 по 15 квітня.

Зокрема, 43% респондентів відповіли, що готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців, 53% опитаних вказали, що не готові.

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Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 відсоткових пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 відсоткових пунктів (з 62% до 52%), зазначається у прес-релізі за результатами опитування.

На запитання: «Чому Ви не готові вакцинуватися?» більшість респондентів відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра до ефективності вакцин, що зараз є в Україні (33%).

Ще 20% опитаних вважають, що наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID-19.

17% респондентів не довіряють будь-якій вакцинації взагалі.

Найбільше тих, хто не хоче робити щеплення, - у південному та східному регіонах (54% та 55%, різниця не є значущою), дещо менше – у центрі та на заході (51% та 50%, різниця не є значущою).

Як зазначається у прес-релізі, в усіх регіонах України чверть та більше населення готові до вакцинації, найбільше таких у західному регіоні (47%), дещо менше у центрі (44%). Серед мешканців півдня та сходу України готові вакцинуватися 39%.

Також опитування показало, що найбільше тих, хто не готовий вакцинуватися, серед людей віком 30-39 років (63%), найменше – серед літніх людей, 60+ років (41%).

Найбільше тих, хто готовий вакцинуватися – серед літніх людей, 60+ років (53%), найменше – серед людей віком 30-39 років (31%).

Як проводилося опитування

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитано 2001 респондентів, що проживають у всіх регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Вакцинація від COVID-19: останні дані

В Україні з 24 лютого, тобто від початку кампанії з вакцинації, проти COVID-19 щеплено понад 755,1 тис. осіб.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Вікторія Токарєва