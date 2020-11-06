Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування.

Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати результати всеукраїнського опитування, проведеного 25 жовтня.

Як повідомляє прес-служба суду, до ОАСК надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування.

"На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України", - розповіли в суді.

На даний час судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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Опитування Зеленського: що відомо

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важко хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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Автор: Антоніна Доломанжи