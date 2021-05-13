Жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, лежала під парканом.

В Одесі вночі перехожий виявив на вулиці дитину, що сиділа біля п'яної матері.

Читайте такожНа очах у перехожих: поліція показала, як киянка народила хлопчика у метроПро це у Facebook повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Никандрова, уточнивши, що інцидент стався сьогодні близько другої години.

«Співробітнику Приморського тервідділу служби у справах дітей надійшов виклик від поліцейського про те, що в райвідділі перебуває агресивна жінка з дитиною віком 5-6 років. Її доставили до відділення за повідомленням перехожого, який побачив жінку, що лежала у нетверезому вигляді під парканом. Поруч сидів хлопчик», - повідомила чиновниця.

Як пояснила Никандрова, випадковий перехожий викликав поліцію, і жінку, яка почала приходити до тями, з дитиною доставили до райвідділу, куди також викликали представника служби міськради.

За словами чиновниці, жінка поводилася агресивно, кидалася з кулаками на співробітників поліції, ображала і погрожувала. При цьому жодного документа, що посвідчує особу, у неї не було. Дитину госпіталізували, її самопочуття задовільне.

«У розмові з моїм співробітником хлопчик сказав, що не їв добу. Як часто це буває, нікому невідомо. На контакт жінка не йде. Суцільна агресія і погрози. Будемо розбиратися», - розповіла керівник служби.

Вона також висловила подяку перехожому, який викликав вночі поліцію.

«Интеллигентный» разговор в райотделе. Для понимания читателей - это рядовая ситуация в нашей работе. Проклятия,... Опубликовано Юлией Никандровой Четверг, 13 мая 2021 г.

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Автор: Лариса Козова