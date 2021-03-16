Хлопця затримали у Павлограді три роки тому за кілька годин після масового вбивства.

Апеляційний суд Дніпра залишив за гратами довічно Валентина Земцова, якого визнали винним у жорстокому вбивстві сусідської родини.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вбивство в Павлограді: що відомо

Земцова затримали у Павлограді три роки тому за кілька годин після масового вбивства. Згідно з даними слідства три роки тому Земцов (тоді 18-річний школяр) у нетверезому стані із ножем вдерся до будинку сусідів і вбив чотирирічну дитину та 30-річного господаря. Жінка, що на той момент була при надії, дивом вціліла після численних ножових поранень і втекла від нападника.

Потерпіла Вікторія Кригіна заявляла, що саме Земцов скоїв напад, вимагала для нього найсуворішого покарання. Та за деякий час вже у суді просила не карати його занадто суворо. Коли суд першої інстанції врешті засудив Земцова до довічного позбавлення волі, цей вирок почав оскаржувати не лише школяр, а й потерпіла.

В апеляційному суді за три роки після трагедії жінка раптом змінила свої свідчення і заявила, що Земцов захищав її від чоловіка.

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Автор: Олег Давигора