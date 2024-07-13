Пекельне літо: спека "плавить" людей, економіку та екологію

Аномальна спека охопила більшість областей і загрожує не тільки здоров’ю, але й добробуту українців. УНІАН поспілкувався з експертами та з'ясував, які галузі опинилися під найбільшим ударом, та які наслідки від цього відчують громадяни.

Цього року екватор календарного літа відзначився аномальною спекою. Першого липня температура повітря протягом дня подекуди сягала +35 градусів, однак це, як виявилось, був лише початок.

Так, 10 липня в Миколаєві температура сягнула 40,5 градусів вище нуля і оновила історичний рекорд, а у Вознесенську (Миколаївська область) стовпчики термометрів взагалі піднялися до 41 градуса.

Приводів для оптимізму небагато: за прогнозами синоптиків, з 13 по 15 липня варто очікувати на пік спеки: на півдні, сході та в ряді центральних областей температура буде сягати +39 градусів і вище.

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Зазначимо, що Україна не єдина країна Європи, яка стикнулась з погодною аномалією. Від спеки, зокрема, страждає Іспанія, де температура також сягає 40 градусів за Цельсієм.

"Спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон", – пояснили раніше в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, протягом другої та третьої декади місяця температура подекуди знизиться, втім середньодобові показники все ще будуть перевищувати кліматичну норму.

Все це не може не позначитись на економіці. Деякі сфери більше страждають від спеки, деякі – менше, однак загалом це стресовий фактор для бізнесу та звичайних громадян.

Спека на полях: чи стане урожай заручником аномальної погоди

Продукція АПК є основою українського експорту: у минулому році більше всього країна експортувала зерна (на 8,3 млрд доларів), а також жирів та олії (на 5,6 млрд доларів). Тому добробут українців напряму залежить від показників вітчизняного агропромислового комплексу.

Чи позначиться спека на показниках врожаю? Одночасно і так, і ні. Інтенсивне накопичення тепла зумовило швидкий розвиток усіх культур. Втім, висока температура ґрунту є несприятливим фактором для формування врожаю цукрових буряків, картоплі та городніх культур.

"Упродовж 8-10 днів у денні години поверхня ґрунту нагрівалася до плюс 56-69 градусів за Цельсієм, а температура ґрунту на глибині 10 см підвищувалася до плюс 25 градусів і вище", – розповіли на минулому тижні в Укргідрометцентрі. Зазначається, що через несприятливі умови місцями відмічалося в'янення рослин у денні години.

Через рекордну засуху в південних областях може знизитися врожайність пшениці та ячменю. Втім, якщо казати про західні і центральні області, то загалом показники навіть кращі, ніж у минулому році.

Нещодавно у Міністерстві аграрної політики та продовольства навіть переглянули прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн. Для порівняння, минулорічні показники становили 82 млн тонн: тобто падіння може скласти приблизно 7%, однак з урахуванням усіх викликів (в першу чергу, війни) 77 млн тонн можна вважати гарним результатом.

Якщо казати про пізні культури, такі як соняшник або кукурудза, то зараз ще триває активна фаза їхнього вегетаційного розвитку. Тому погодні фактори у цьому та наступному місяцях можуть суттєво вплинути на кінцеві показники.

Загалом, погодні аномалії складно назвати сприятливими для майбутнього урожаю, однак поки що приводів для "‎паніки"‎ не так багато.

Спека б'є по цінах: хто виграє, а хто програє від нових умов

Аномальна спека вже вплинула на деякі категорії товарів, зокрема, бахчеві культури. Так, в країні обвалилися ціни на кавуни: у вівторок ціни на них вже знизились до 10-18 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Продавці поспішають реалізувати товар, адже врожай страждає від спеки: в деяких господарствах вже відмічали випадки ураження кавунів сонячними опіками.

Крім того, через спеку та відсутність відповідних умов зберігання такі товари як зелень, а також овочі і фрукти можуть швидко втрачати товарний вигляд, тому, теоретично, тут можна очікувати на повторення історії з кавунами. Проте це, скоріше, стане проблемою для виробника, а не для покупця.

В інших категоріях товарів також є свої особливості.

"Якби спека не супроводжувалася відключенням електричної енергії, то вона не могла б серйозно вплинути на ціни на продукти харчування, – говорить УНІАН член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Однак у нас з вами є певний сегмент, який не може продаватися, якщо немає належним чином підготовлених рефрижераторів і холодильників. Тобто, в будь-якому випадку, при аномальній спеці різко скорочуються терміни перебування продукції без охолодження. В умовах відключення електричної енергії ми будемо однозначно мати втрати певних обсягів продукції, яка по тих чи інших причинах не була охолоджена, або не було своєчасно підключено резервного живлення".

Про які саме продукти йде мова? За словами експерта, в першу чергу, спека може позначитись на молочній продукції, продуктах м'ясної групи, рибі та інших товарах, які потребують обов'язкової заморозки.

"А ми з вами прекрасно розуміємо, що всі збитки, пов'язані із проблемами рефрижераторів і морозильників виробник і торгівельна мережа завжди будуть перекладати на кінцевого споживача через ймовірне підвищення цін. Тому в даній ситуації, якщо ми кажемо про групу товарів, які дуже сильно залежать від електроенергії та від морозильників, варто очікувати невеличкого підняття цін", – розповідає Олег Пендзин.

Цікаво, що експерти прогнозують також зростання цін на каву, і спека має до цього безпосередню причетність. Втім, мова не про Україну, а про регіони вирощування, які знаходяться в Азії. Загалом, світові ціни на каву зросли у другому кварталі року приблизно на 20%.

Літо без світла: як погодні умови впливають на енергетику

Серед іншого від спеки страждає енергетична система, що, звісно, не може не позначитись на українському бізнесі.

Через аномальну спеку зростає споживання електроенергії. Як повідомили у четвер в Укренерго, вплив спеки на високовольтне обладнання призвів до знеструмлень споживачів у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

Також липень назвали найважчим періодом для української енергосистеми, адже саме на цей час енергоблоки АЕС проходять планові ремонти. Втім, навіть за таких екстремальних умов, експерти не вважають, що спека може стати критичною загрозою.

"За нормальної ситуації при такій спеці можна було б очікувати зростання споживання електричної енергії на 5-10 відсотків порівняно зі звичними умовами, – розповідає УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев. – Але оскільки у нас немає зараз належної кількості енергії, в широкому сенсі такі погодні умови ні до чого, власно кажучи, не призведуть…. Втім, варто розуміти, що аномально високі температури негативно позначаються на роботі обладнання. Тому може бути більше відмов і більше аварійних вимкнень".

"Дефіцит (електроенергії – УНІАН) буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошку буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку", – заявив, у свою чергу, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, виступаючи напередодні в телеефірі.

Значно сильніше за спеку на українську енергетику впливають ракетні та дронові атаки росіян. Тому, на думку експертів, якщо не буде нових масштабних руйнувань об'єктів енергоінфраструктури, ситуація незабаром покращиться.

Зміна клімату, аварії та пожежі

Аномальна спека має загрозливий вплив не тільки на економіку, але й на екологію, вона призводить до аварійних ситуацій та перегріву й поломок різноманітного обладнання.

"Аномальна спека частково пов'язана зі зміною клімату, – розповідає УНІАН представниця Центру екологічних ініціатив "Екодія" Євгенія Засядько. – Через неї в Україні міліють річки і це може призвести до нестачі прісної води, що може позначитись, зокрема, на стані сільського господарства. Також варто не забувати, що у нас є атомна енергетика, яка потребує постійного охолодження. Тож це досить широке питання".

Спека становить загрозу для транспортних перевезень. Нещодавно в "Укрзалізниці" розповіли, що металеві рейки під прямими сонячними променями нагріваються до температури понад 50 градусів за Цельсієм, що може призвести до деформації колій та впливає на рух поїздів.

"Якщо температура рейок понад 50 градусів, то швидкість руху поїздів зменшується. Обмеження швидкості діє на відповідних ділянках в основному з 12-ї до 18-ї години", – йдеться у повідомленні перевізника.

Щоб уникнути непередбачуваних ситуацій, залізничники встановлюють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок, посилюють обстеження колій та намагаються оперативно ремонтувати пошкоджені ділянки.

У свою чергу, у Києві у вівторок через спеку довелося обмежити рух великогабаритного вантажного транспорту. Щоб зберегти дорожнє покриття, вантажівкам заборонили їздити по столичним дорогам при температурних показниках повітря понад +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспортних засобів з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Деякі українці відчули наслідки аномальної спеки і на власному автотранспорті. "До 75 градусів нагрілось авто, яке стояло на сонці", "Від спеки у машинах плавляться панелі приладів", – такі повідомлення можна зустріти в українських Telegram-каналах.

Також через високі температури почастішали випадки пожеж різного характеру. Тільки протягом 9 липня і тільки на Миколаївщині було зареєстровано 36 пожеж. Останніми днями рятувальникам доводиться частіше гасити суху траву, чагарники, ліси, сміття та будівлі.

Ба більше, в умовах аномальної спеки та засухи оперативним службам складніше гасити пожежі, що виникають внаслідок ворожих ракетних обстрілів.

Як рятуватись від спеки

Звичайно, аномальні погодні умови, накладаючись на перманентний стрес від війни, вкрай негативно впливають на здоров'я громадян.

Медики радять українцям дотримуватись під час спеки кількох основних правил, а саме:

• Якомога краще захищати голову та інші частини тіла від сонця;

• Використовувати сонцезахисні креми;

• Уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00;

• Пити багато води;

• Уникати солодких напоїв, кави та алкоголю (вони посилюють зневоднення);

• Уникати жирних страв і звертати більше уваги на фрукти, йогурти та нежирне м’ясо.

"Під час таких хвиль, коли досить спекотно, а потом стає різко холодно, досить сильно страждають літні люди. Через це у них можуть виникати проблеми з тиском та інші труднощі, пов'язані зі здоров'ям", – каже Євгенія Засядько.

Тому серед іншого експерти радять мати при собі набір необхідних ліків та інших засобів, які допоможуть краще подолати погодні негаразди.

…Загалом, незважаючи на всі описані труднощі, аномальна спека не повинна серйозно вплинути на основні сфери життєдіяльності українців. Принаймні, вплив від неї значно менш руйнівний, ніж від повномасштабної війни, в умовах якої ми живемо вже третій рік. Тому запасаймося питною водою, менше поводимо часу під прямими сонячними променями та чекаємо на спад спеки, що очікується приблизно за два тижні. А ідеальним сценарієм дозвілля на прийдешні вихідні стане поїздка за межі кам’яних джунглів задушливих міст на природу – поближче до лісів, рік та озер.

Ілля Ведмеденко